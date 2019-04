De plus en plus d’artistes de k–pop communiquent via Instagram

ⓒ Getty Images Bank

Les réseaux sociaux ne cessent de gagner du terrain. L’industrie du divertissement n’y échappe pas non plus. Parmi eux, Instagram est plébiscité par des stars comme un moyen de communication avec le public.





Instagram permet à ses utilisateurs de survoler rapidement les photos et vidéos fraîchement postées par leurs idoles. De plus, il contribue à consolider les liens entre les vedettes et les admirateurs de différentes nationalités grâce à son excellente interactivité sur la toile.





Par ailleurs, au-delà de la simple promotion de leur nouvel album, de plus en plus de groupes d’idoles utilisent Instagram afin de servir une bonne cause. Par exemple, le boys band Wanna One a mené une campagne internationale avec l’Unicef afin d’offrir des cadeaux à 1 111 enfants défavorisés dans le monde.





En exerçant une influence bienveillante surtout auprès des adolescents, des stars de la k-pop encouragent la participation de leurs fans aux activités sociales.