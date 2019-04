Le premier navire-drone a vu le jour en Chine

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, le premier navire d'assaut amphibie inhabité du monde a été conçu par l’entreprise Wuchang Shipbuilding Industry Group. C’est ce qu’a rapporté le Ta Kung Pao, un journal de l’empire du Milieu.





Long de 12 m et large de 4,14 m, ce bateau furtif baptisé « lézard marin » est capable de filer à 92,6 km/h au maximum. Muni d’un système optronique et de radars ainsi que d’un armement anti-aérien, il peut être télécommandé à 1 200 km de distance via un satellite.





D’après un expert, ce navire-drone est particulièrement utile pour attaquer des îles. Il permettra de débarquer sur terre avec moins de risques et de mener des combats avec plus d’efficacité en coopération avec des avions de reconnaissance inhabités. Le fabricant envisage d’exporter cet engin à l’étranger.