Le Wujeong Arts Center présente depuis le 19 avril une exposition hors du commun.





Intitulé « Rencontrer Vincent Van Gogh », cet événement permet aux spectateurs de parcourir la vie du peintre en regardant et en touchant ses œuvres reproduites par des technologies sophistiquées.





Il s’agit de la seule exposition d’expérience créée par le musée Van Gogh situé à Amsterdam, la ville natale de l’artiste, qui détient le plus de ses œuvres. Des projections d’ouvrages, des scènes de théâtre et des reproductions détaillées transportent les visiteurs dans la vie du peintre : ils peuvent se promener dans le café qu’il fréquentait et visiter la maison où il habitait.





L’exposition est divisée en six thèmes : « Champ de blé - Son dernier moment », « Peintre émergent - Le commencement en tant que peintre », « Arles - Le sud de la France », « Maison jaune », « Maladie et créativité - La génie de la folie » et « Succès - Un grand héritage »





Date : du 19 avril au 31 mai 2019

Lieu : Wujeong Arts Center à Séoul