Récital de gayageum de Lee Seul-gi : « Un vieux gayageum »

La joueuse de gayageum (instrument de musique traditionnel de Corée à 12 cordes) Lee Seul-gi proposera un récital le 2 mai au Centre national du gugak à Séoul.





L’artiste se fait remarquer en présentant une musique cross-over qui combine le gugak et divers genres musicaux tels que le jazz, la new age et le funk. Elle mène ses activités musicales tant en Corée du Sud qu’à l’étranger.





La musicienne a également animé une émission de radio et a fait son apparition dans plusieurs programmes télévisés pour faire des interviews ou se produire devant la caméra. Et cela afin de faire connaître la beauté de l’instrument traditionnel.





Date : le 2 mai 2019

Lieu : Centre national du gugak à Séoul

Site : http://www.gugak.go.kr