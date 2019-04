Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée : « Ravel et Stravinsky »

La Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée proposera les 3 et 4 mai au LG Arts Center un spectacle de danse combinant Ravel et Stravinsky.





La représentation sera composée du « Boléro » de Ravel et du « Sacre du printemps » de Stravinsky, chorégraphiés respectivement par Kim Bo-ram et Ahn Seong-su. Le premier a été représenté pour la première fois en 2017 et le dernier en 2018. Affichant complet, ces deux pièces ont alors fait sensation dans le monde de la danse sud-coréenne.





Kim Bo-ram a réorganisé les rythmes et les mélodies de la musique originale pour exprimer les mouvements de l’être humain qui se débat pour survivre. De son côté, Ahn Seong-su a représenté une offrande rituelle à la divinité des païens russes avec des danses tantôt élégantes tantôt effrénées.





Date : les 3 et 4 mai 2019

Lieu : LG Arts Center à Séoul

Site : http://www.lgart.com/