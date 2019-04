« Avant et après le déluge » de Park Hwa-seong

ⓒ Getty Images Bank

La chance et la malchance dépendent des destinées. Et vous les petits jeunes ne faites que d’envier les riches sans même essayer de gagner votre vie comme des acharnés ! Lorsque le sol des rizières s’est craquelé après la dernière sécheresse, vous êtes allés chez M. Heo pour lui réclamer une baisse de loyer, pas vrai ? Mais quels voyous ! C’est dommage que nous ne soyons pas nés sous une bonne étoile et que nous ne puissions pas sortir de la pauvreté toute notre vie même si nous travaillons sans relâche. Mais ce n’est pas une raison pour blâmer les riches.





사람의 운수복력이 다 팔자에 타고 난 것인데

새파란 어린 놈들이 손 발 떨어지도록 벌어먹을 생각은 않고

그저 잘 사는 사람 시기할 줄만 안만 말이여,

저번 한 창 가물 때 논이 갈라지니께 허부자네 집에 가서

소작료를 감해 달라고 떠들어 댔담서야?

죽게 일하고도 평생을 이리 가난하게 사는 것이 이것이 한탄이지

남들 잘 사는 것 보고 욕할 것이 무엇이란 말이냐?









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Park Hwa-seong a puisé la matière de ses récits dans ses expériences personnelles pour ensuite leur donner une dimension sociale. Ainsi, elle a décrit avec audace et avec vivacité la vie misérable et les souffrances des fermiers et des femmes sous le régime colonial. Vers 1935, elle a publié plusieurs nouvelles sur les catastrophes naturelles. Cette nouvelle est née grâce aux informations collectées après un déluge qui avait dévasté des villages de Naju, près du fleuve Yeongsan. Elle décrit en détail et de façon authentique les dégâts causés par des catastrophes naturelles telles que le déluge ou la sécheresse, et la dure vie des paysans.









Myeong-chil croit fermement au destin déterminant la vie humaine. C’est pourquoi il vit la pauvreté comme son sort.









« Où notre Ssal-rye peut-elle bien être ? Si elle flottait dans la grande bleue tout en blâmant sa mère et son père ? Ma pauvre fille ! » continua-t-elle.

Myeong-chil essuya les larmes avec son poing alors que Yun-seong prit sa mère dans ses bras pour la réconforter.

Mais elle frappa le sol du poing avant de se précipiter soudainement sur son mari :

« Chaque année, oui, chaque année, nous avons connu des inondations ! Et pourtant, tu as refusé d’évacuer la maison même si les gens sont venus deux fois pour te dire de le faire ! A quelle fin ? Ah oui, pour tuer ta fille ? Je blâme le ciel ! Ce ciel sans cœur ! »

Elle poussa des cris et se débattit comme une folle.





“우리 쌀례는 지금 어디로 떠 댕기는고?

만경창파 바다 중에 어디로 떠댕김서

애비, 에미 원망을 하고 있으끄나! 아이고”

송서방은 주먹으로 눈물을 씻고 윤성이는 어머니를 붙들고 위로하였다.





그는 주먹으로 방바닥을 치며 송서방에게로 달려들었다.





“해마다, 해마다 그 꼴을 당하면서도 무엇이 못 미더워서 그렇게들 두 번이나 와서

나오라고 해도 안 나가고 뭉게드니마는 기어코 자식을 죽일랴고 고랬지라우?

아따, 아따 하늘은 야속하네 하누님도 무정하네”





그는 미친 사람처럼 부르짖으며 몸부림을 쳤다.









Auteur :

Park Hwa-seong est née en 1903 à Mokpo dans la province de Jeolla du Sud et décédée en 1988. Elle fait ses débuts littéraires en 1925 avec la publication de sa nouvelle « Avant et après la fête de Chuseok » dans la revue Joseon Mundan ou Monde littéraire de Joseon. « Avant et après le déluge » a été publié en 1934 dans la revue Singajeong ou Nouveau ménage.