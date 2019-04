Premier anniversaire du premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

© YONHAP News

« Chers citoyens de Corée du Sud, de Corée du Nord, et chers Coréens de l’étranger ; le Dirigeant Kim Jong-un et moi avons organisé une réunion historique et sommes parvenus à un accord important. Nous déclarons solennellement, devant les 80 millions de Coréens et devant le monde entier, qu’il n’y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne, et qu’une nouvelle ère de paix a commencé », déclarait le président sud-coréen Moon Jae-in le 27 avril 2018, à l’issue de sa première rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.





Une rencontre qui s’était tenue au village de la trêve de Panmunjom. Les deux dirigeants ont déclaré vouloir mettre fin à la période de division et de confrontation, pour ouvrir une ère de réconciliation et de paix grâce à la dénucléarisation complète de la péninsule. La « déclaration de Panmunjom entre Moon Jae-in et Kim Jong-un contenait justement l’expression « dénucléarisation complète ». Ce premier sommet a marqué, d’une certaine façon, le début des négociations de dénucléarisation avec les Etats-Unis et a préparé le terrain au tout premier sommet entre les dirigeants nord-coréen et américain, deux mois plus tard.





Cette semaine, nous dressons, un an après, le bilan de cette rencontre sur la diplomatie intercoréenne, avec Jung Dae-jin, professeur à l’Institut Ajou pour la réunification.