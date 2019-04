L’effondrement du système de santé en Corée du Nord

© Getty Images Bank

L’espérance de vie moyenne en Corée du Sud est beaucoup plus longue qu’en Corée du Nord, et cette différence s’accroît. Selon un récent rapport du Fond des Nations Unis pour la Population, un sud-Coréen peut en 2019 espérer vivre en moyenne jusqu’à 83 ans, un chiffre qui n’est que de 72 ans au nord de la frontière. En 1969, la différence d’espérance de vie moyenne entre Sud et Nord n’était que d’une année... mais 50 ans plus tard, elle est de onze ans. Ce fossé qui se creuse s’explique en grande partie par l’état catastrophique du système de santé en Corée du Nord, un système inspiré par l’idéologie socialiste et qui s’est effondré en même temps que le reste de l’économie au début des années 90.





Depuis, on assiste à une dégradation inquiétante des conditions sanitaires et au développement de maladies infectieuses à travers le pays. Notamment la tuberculose : en 2016, la Corée du Nord comptait 130 000 tuberculeux et 11 000 nord-Coréens étaient décédés de cette maladie. Le régime n’arrive pas non plus à contrôler l’épidémie de malaria : 10 000 nouvelles infections sont répertoriées tous les ans. Dans les hôpitaux, le manque de d’équipements propres, tels que des seringues, et de simples produits désinfectants pour nettoyer a pour conséquence la propagation de maladies telles que l’hépatite B.





Lee Mi-gyeong, professeure à l’Institut pour l’éducation sur la Réunification, nous en dit plus.