Moon Jae-in propose un quatrième sommet à Kim Jong-un

Ce lundi 15 avril, le président Moon Jae-in a officiellement proposé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d’organiser un quatrième sommet. Une proposition transmise après le sommet entre Moon et le président américain Donald Trump à Washington la semaine dernière, et dans la foulée du discours de Kim lors d’une session de son Assemblée populaire suprême, toujours la semaine dernière. Pyongyang a récemment eu des mots très durs à l’égard de Séoul, et il n’est pas certain que le régime accepte l’offre du président sud-coréen. Pourquoi Moon Jae-in a-t-il offert une nouvelle rencontre ?





« La Corée du Sud et les Etats-Unis font des efforts pour maintenir à flot les pourparlers de dénucléarisation depuis l’échec du second sommet nord-coréano-américain à Hanoi en février. Ces efforts ont été une fois de plus visibles lors de la rencontre Moon-Trump à Washington la semaine dernière, quand les deux dirigeants sont tombés d’accord pour maintenir l’élan du dialogue et parvenir à la dénucléarisation du Nord. La semaine dernière, Kim Jong-un a donné un discours devant l’Assemblée populaire suprême. Lundi, Moon Jae-in a déclaré qu’il souhaitait rencontrer de nouveau le dirigeant nord-coréen. C’est donc une proposition pour ce qui serait leur quatrième sommet depuis l’année dernière ; elle fait partie des efforts de Moon visant à sortir les négociations nucléaires de l’impasse actuelle, et à faciliter un troisième tête-à-tête entre Kim et Trump », explique Cho Sung-ryul, chercheur à l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale. Analyse.