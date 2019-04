Les différences linguistiques entre les deux Corées

© KBS

La péninsule est divisée depuis 1945, et la langue coréenne telle qu’elle est parlée au sud et au nord de la frontière a évolué différemment au cours des sept décennies qui ont suivi. Les différences de régime politique et l’impossibilité pour les Coréens du Nord et du Sud de communiquer et d’échanger librement ont aussi grandement contribué à accentuer ces différences linguistiques.





« En 1945, après la libération de la Corée du joug colonial japonais, les deux moitiés de la péninsule coréenne ont continué à utiliser les mêmes directives linguistiques appelées « Proposition pour une orthographe coréenne unifiée », qui avaient été publiées en 1933. Mais en 1949, la Corée du Nord a aboli l’usage des caractères chinois et a commencé à promouvoir l’alphabet coréen, le hangeul. Le principal objectif de cette politique était de lutter contre l’analphabétisme et d’enseigner plus facilement l’idéologie socialiste auprès de la population. Puis le régime a introduit en 1954 de nouvelles règles d’orthographe. En 1966, il a publié ses propres directives intitulées « la langue coréenne standard ». C’est à ce moment-là que les deux Corées ont adopté des politiques linguistiques différentes », raconte Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour la réunification nationale, à Séoul.