La révolution des transports en commun

© Seoul Metropolitan Government

La mégalopole de Séoul (autrement dit la capitale, la ville d'Incheon et la province périphérique de Gyeonggi) regroupe à peu près la moitié de la population de la péninsule coréenne. Il n'est alors pas difficile de comprendre que les transports en commun jouent un rôle primordial dans la vie quotidienne de la population. Et ces derniers temps, c'est une petite révolution qui se dessine entre les taxis, les bus et de nouveaux services novateurs.





© Gyeonggi Metropolitan City

La première innovation vient de la province de Gyeonggi, qui a lancé en 2015 des bus à deux étages permettant de fluidifier le transport de passagers entre Séoul et la périphérie. Des bus qui ont été améliorés au fil du temps sur les recommandations des passagers et qui offrent ainsi un meilleur confort aux utilisateurs qui étaient jusqu'à présent habitués aux queues interminables aux arrêts de bus et aux voyages de plus d'une heure serrés comme dans une boîte à sardines.





© Website de Tada

De son côté, Séoul vit une véritable révolution dans le monde des taxis. Si le covoiturage est loin d'être accepté par les sociétés de taxis traditionnelles, de nouvelles solutions sortent de terre comme Tada avec son transport en van ou encore les Waygo qui offrent des services spécialisés.





© Incheon Metropolitan City

Et pour les plus petits trajets, la capitale sud-coréenne dispose désormais d'une flotte impressionnante de véhicules à deux roues. Et pas uniquement des vélos, puisqu'il est désormais possible d'emprunter des trottinettes un peu partout dans la ville avec son smartphone. Et que dire des transports du futur ! Incheon se prépare déjà aux taxis volants.