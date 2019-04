Le gouvernement finalise son projet de budget supplémentaire

ⓒKBS News

Le gouvernement a finalisé son projet de budget supplémentaire qui s’élève à 6 700 milliards de wons, l’équivalent de 5,2 milliards d’euros, lors d'un conseil des ministres mercredi. Cet additif budgétaire a pour but principal de lutter contre la pollution aux particules fines et de faire face, de manière préventive, au ralentissement économique. L'exécutif estime que ces dépenses supplémentaires permettront de relever la croissance économique de la Corée du Sud de 0,1 point cette année, de réduire les particules fines de 7 000 tonnes et de créer 73 000 emplois directs.





Il s'agit du troisième projet de budget supplémentaire présenté par le gouvernement de Moon Jae-in. Sur un total de 6 700 milliards de wons, 2 200 milliards seront consacrés à l'amélioration de la sécurité de la population et, notamment, à la lutte contre la pollution atmosphérique. 4 500 milliards de wons seront utilisés pour affronter la récession économique et améliorer la vie quotidienne des sud-Coréens.





Au début du mois de mars, la pollution aux particules fines en Corée du Sud a atteint des niveaux catastrophiques. Le président de la République a alors demandé à ses ministres de déployer tous leurs efforts pour résoudre ce fléau et d'établir, si nécessaire, un budget supplémentaire à cet effet. Peu après, c’est le Fonds monétaire international (FMI) qui a recommandé à Séoul d'adopter cette année un additif budgétaire équivalent à 0,5 % de son PIB, soit environ 9 000 milliards de wons, si elle veut atteindre son objectif de croissance qui est de 2,6 à 2,7 %.





La conjoncture intérieure et extérieure défavorable a également amené le pays à prévoir un budget supplémentaire. Sur le plan extérieur, le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le Brexit et les instabilités sur les marchés financiers des pays émergents ont poussé le FMI à réviser à la baisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale. Sur le plan intérieur, les exportations sud-coréennes sont en recul depuis décembre 2018. Les investissements et l'emploi sont également à la baisse.





Selon le gouvernement, le nouveau budget supplémentaire sera financé par des excédents de l'exercice 2018 à hauteur de 400 milliards de wons, par un prélèvement de 2 700 milliards de wons sur les comptes spéciaux et les fonds de réserve et, enfin, par une émission de dettes publiques de 3 600 milliards de wons.





Dans le détail, les crédits alloués à la lutte contre les particules fines s'élèvent à 1 500 milliards de wons, soit 1,2 milliard d’euros. Ils seront consacrés notamment à l'installation de systèmes de réduction des particules fines dans les entreprises de petite taille, au remplacement des chauffages vétustes ou encore à la distribution de masques à particules fines pour les classes modestes et les travailleurs à l'extérieur. Puis, 700 milliards de wons, ou 540 millions d’euros, seront utilisés pour renforcer les infrastructures liées à la sécurité de la population, dont notamment les systèmes de prévention et de maîtrise des incendies de forêts. Enfin , 4 500 milliards de wons, l’équivalent de 3,5 milliards d’euros, seront injectés pour redynamiser l'économie du pays. Le gouvernement prévoit entre autres de renforcer le financement du commerce pour les PME, de créer un programme de garantie destiné aux constructeurs navals de petite et moyenne taille, et de soutenir l'investissement des entreprises dans l'innovation.