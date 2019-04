Moon Jae-in achève sa tournée en Asie centrale

ⓒKBS News

Le président de la République est rentré mardi de sa tournée en Asie centrale. Pendant huit jours, Moon Jae-in a effectué des visites d'Etat au Turkménistan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du Nord de son gouvernement, qui vise à développer les relations avec les nations du centre et du nord du continent eurasien.





Le chef de l'Etat est arrivé le 16 avril au soir au Turkménistan, la première destination de sa tournée. Tout au long de sa visite, il a fait preuve de sa volonté de renforcer les liens économiques bilatéraux. Lors du tête-à-tête avec son homologue turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow, il a évoqué les moyens pour renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Il s'est également rendu à la grande usine pétrochimique de Kiyanly, construite par des entreprises sud-coréennes.





Deux jours plus tard, Moon s'est envolé pour l'Ouzbékistan pour un sommet avec son homologue ouzbek Shavkat Mirzioïev. Les deux dirigeants ont décidé de rehausser les relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique spécial ». Ce qui reflète la volonté du gouvernement de Moon de faire de l'Ouzbékistan un pays clé de sa nouvelle politique du Nord.





Au Kazakhstan, le locataire de la Maison bleue a été accueilli par le président kazakh par intérim, Kassym-Jomart Tokaïev. Les deux hommes ont convenu d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines notamment des infrastructures, de l'énergie, des TIC, de l'agriculture et des soins médicaux, et ce par le biais d'un nouveau programme de coopération baptisé « Fresh Wind », ou « vent frais ».





Selon le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae Kim Hyun-jong, Moon Jae-in a apporté, durant sa tournée, son soutien aux entreprises du pays du Matin clair qui cherchent à décrocher un total de 24 projets d’un montant de 13 milliards de dollars dans les trois pays d'Asie centrale.





Le président, qui entame la troisième année de son mandat, s'est fixé pour priorité de redynamiser l'économie nationale. Sa tournée en Asie centrale s'inscrivait dans ce cadre et visait à s'assurer de nouveaux moteurs de croissance pour son pays. En effet, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan sont des pays riches en ressources naturelles et disposent d'un potentiel économique considérable.





Outre les résultats économiques, la visite de Moon dans cette région a permis de construire un consensus sur le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Notamment, le chef de l’Etat a salué les efforts déployés par le Kazakhstan pour se dénucléariser, et affirmé que l’exemple de ce pays pourrait inspirer la péninsule. Après l'effondrement de l'URSS, le Kazakhstan possédait des armes nucléaires. Mais, depuis, il a procédé à sa dénucléarisation en détruisant tout son arsenal nucléaire en contrepartie du financement des coûts de cette destruction et d'autres aides économiques.