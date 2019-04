Ma Vie Dorée (6) 좋은 아침이에요

*Dialogue de la onzième semaine

서지수: 안녕하세요, 선실장님.

Seo Ji-soo : Bonjour, monsieur Sun.

좋은 아침이에요.

Bonjour.

굿모닝.

Good morning.

*Expression à retenir

좋다: adjectif, être bon, être bien, être gentil

→ 그는 성격이 좋아요 Il a bon caractère

→ 오늘은 좋은 날이에요 Aujourd’hui, c’est une belle journée

아침: nom, matin, matinée

→ 저는 아침에 일찍 일어나요 Le matin, je me lève de bonne heure

이다: copule qui s’ajoute à l’attribut qui est un nom ou un pronom, être, c’est

→ 우리 한국어 선생님이에요C’est notre professeur de coréen

-요: suffixe qui marque un degré de politesse

→ 좋은 아침이에요 Bonjour





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

서지안 découvre son nouveau cadre de vie, cadre d’une famille riche où les règles de savoir-vivre sont strictes. Sa mère, 노명희, veut rattraper le temps perdu et, d’abord, refaire son éducation en l’obligeant à suivre toutes sortes de cours privés. Très vite, 지안 qui est un esprit plutôt libre, se sent seule et particulièrement lui manque sa 쌍둥이 자매, sa soeur jumelle, 지수. Pour 서태수 et 양미정, rien ne va. En laissant partir 지안, ils ont commis un terrible crime. Quelques jours plus tôt, lorsque 노명희 avait fait irruption chez eux et avait exigé de connaître l’identité de sa fille, 양미정 avait crié dans la douleur le nom de 지안, qui est, en réalité, sa propre fille. Pourquoi ce mensonge ? C’est ce que lui demande son mari dès qu’il apprend la nouvelle. Il veut immédiatement rétablir la vérité, empêcher à tout prix, 지안 de partir. Comment peuvent-ils continuer à vivre après avoir prétendu à leur propre fille qu’elle n’était pas la leur ?









À retenir

- Révision des expressions des semaines 1 à 5

Qu’est-ce qui se passe ? 왠일이래? Un instant 잠시만요, ce n’est pas nécessaire 필요 없습니다, j’en ai de vagues souvenirs 가물가물하다, c’est mon cœur qui me le dicte 내 맘이야

- Chef de bureau, responsable d’un service ou d’un laboratoire 실장

- Le suffixe honorifique 님 monsieur, madame

- Explication de l’expression de la semaine 좋은 아침이에요

- La version anglaise, good morning prononcé à la coréenne 굿모닝 bonjour





Répétition de l’expression de la semaine

Bonjour 좋은 아침이에요