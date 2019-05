Les chanteuses dominent les charts en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Les chanteuses rencontrent de plus en plus de succès dans l’industrie de la musique populaire sud-coréenne. La plupart des charts sont dominés par des artistes solos ou des groupes féminins en cette période printanière.





Parmi les groupes, le duo Bolbbangan4 dont nous vous avons présenté dimanche dernier se trouve dans le peloton de tête avec son nouvel EP tiré par BOM, mot coréen qui veut dire « printemps ».





Du côté des solistes, Tae-yeon, ex-membre du girls band Girls Generation, prend de l’avance sur les autres avec son nouvel album intitulé « Four Seasons » sorti le 24 mars. La jeune auteure-compositrice-interprète Baek Ye-rin contribue également à cette tendance féminisée avec son nouveau mini-album « Our love is great ».





Pourtant, le nouvel album des Bangtan Boys sorti le 12 avril commence à changer la donne, triomphant dans les classements domestiques et étrangers. Le retour tant attendu de BTS contribue ainsi à l’équilibre des sexes pour le plus grand plaisir des mélomanes.