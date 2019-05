Une série de concerts de Park Hyo-shin prévus en juin et en juillet

ⓒ GLOVE ENT

Park Hyo-shin célèbre cette année le 20e anniversaire de ses débuts qui remontent à 1999. Appelé « roi du RnB », l’artiste âgé de 38 ans donnera au total six concerts entre fin juin et début juillet.





C’est une excellente nouvelle pour ses fans qui ont dû patienter presque trois ans pour le retrouver sur scène. Le coup d’envoi sera donné le 29 juin. Intitulé « LIVE 2019 LOVERS : Where is your love ? », ce concert aura lieu les 29 et 30 juin puis les 5, 7, 11 et 13 juillet au parc olympique de Séoul.





Aussi acclamé en tant qu’acteur de comédie musicale, Park Hyo-shin se produira en live devant quelque 60 000 spectateurs.