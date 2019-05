OH MY GIRL fera son retour en mai avec un nouvel album

ⓒ WM ENTERTAINMENT

Le girls band OH MY GIRL sortira son nouvel album le mois prochain. Selon son agence WM Entertainment, les sept jeunes filles seront de retour huit mois après la présentation de leur 6e mini-album intitulé « Remember me ».





Même si elles étaient absentes de la scène musicale sud-coréenne, elles n’ont pas pris de pause. Le groupe féminin qui a débuté en avril 2015 en Corée du Sud a fait ses débuts officiels au Japon en janvier dernier.





Ensuite, OH MY GIRL s’est envolé pour les USA pour se produire dans neuf grandes villes américaines, à commencer par Atlanta.