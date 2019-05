Les groupes d’idoles comptent de plus en plus de membres métis

ⓒ YONHAP News

Les membres de groupes de k-pop ont souvent des physiques avantageux. Afin de former un boys band ou un girls band plaisant à regarder, les agences appliquent des critères de beauté très exigeants.





Résultat, les célébrités de k-pop sont souvent considérées comme des canons de beauté. Parmi elles, on voit de plus en plus de métis.





Chez les jeunes filles, on peut citer Jeon So-mi née d’un père canadien et d’une mère sud-coréenne. En plus de son apparence enviable, elle fait preuve de son talent artistique en danse et en chant.





Parmi les garçons, Vernon du boys band Seventeen est connu pour sa ressemblance avec l’acteur américain Leonardo Di Caprio, d’où son surnom « VerCaprio ».





Cet engouement pour les artistes nés d’une union internationale pourra contribuer à diversifier la scène musicale dans le pays du Matin clair.