Le dîner-spectacle de Kim Yeon-ja aura lieu le 5 mai à Séoul

Date : le 5 mai 2019

Lieu : Grand Ball Room du 63 Building à Séoul





La célèbre chanteuse de trot Kim Yeon-ja donnera le coup d’envoi à une série de dîners-spectacles organisés à l’occasion de la Journée des parents.

L’héroïne du tube « Amor Fati » sorti en juillet 2013 se produira le 5 mai au gratte-ciel 63 Building, situé sur l’île de Yeouido à Séoul.





L’artiste âgée de 60 ans est de plus en plus appréciée par le jeune public, ajoutant avec brio une touche électronique au trot, un genre de musique très apprécié par les sud-Coréens d’un certain âge.

Son concert comprenant un dîner préparé par des chefs de renom constituera un véritable cadeau pour les parents !