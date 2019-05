La Chine prend des mesures draconiennes dans le secteur des jeux vidéo

ⓒ Getty Images Bank

La Chine a récemment durci d’un cran ses réglementations sur les jeux vidéo. Mauvaise nouvelle pour les firmes qui doivent désormais respecter plus de critères afin d’obtenir le feu vert des autorités.





Selon le journal du PC chinois Global Times, les joueurs ne doivent plus voir de sang dans les jeux de combats et de fusillades. Il n’est également plus possible de changer sa couleur en vert. De plus, les cadavres doivent disparaître le plus vite possible après avoir trouvé la mort.





Ensuite, les utilisateurs mineurs n’ont plus le droit de se marier dans le monde virtuel. Les contenus liés à la religion, à la superstition et aux divinations sont également interdits. Enfin, les titres de jeu sont soumis à une régulation plus stricte. Ils doivent avoir un lien avec le thème du jeu et être écrits uniquement en chinois sans aucune langue étrangère.





Alors que ce renforcement du contrôle risque de ralentir le développement du marché pour certains, d’autres attendent une conséquence plus positive. Le processus d’autorisation plus transparent pourrait bannir les jeux d’argent et ceux ayant copié illégalement les autres.