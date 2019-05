Les tigres du Bengale devraient disparaître de leur dernier habitat naturel d’ici 50 ans

ⓒ Getty Images Bank

La forêt de mangroves des Sundarbans, située à cheval sur l’Inde et le Bangladesh constitue le dernier refuge des tigres du Bengale. Si l’on en croit la chaîne américaine CNN, ces félins risquent de disparaître de cette région d’ici 50 ans. Sa population du côté du Bangladesh a déjà reculé de 440 à 106 entre 2004 et 2015.





En cause : la salinisation du sol provoquée par la montée des eaux et la chute des précipitations ont rapidement réduit la surface de la jungle marécageuse. L’habitat et l’eau potable de ces animaux en voie d’extinction sont donc grièvement menacés. Autre raison : l’accroissement du braconnage des cerfs, leurs principales proies.





Ces dix dernières décennies, 95 % des tigres ont disparu de la planète, et le monde ne compte plus que quelque 4 000 individus issus d’espèces sauvages.