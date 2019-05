JacksonChameleon, une marque de meubles contemporains

© JACKSONCHAMELEON

Cette semaine encore, c'est dans le cadre du Seoul Living Design Fair 2019 que nous avons rencontré la société JacksonChameleon spécialisée dans l'ameublement contemporain.

Son nom si particulier vient du caméléon de Jackson, une espèce de reptile à trois cornes dont son originalité et sa capacité à s'adapter à son environnement ont inspiré trois amis d'écoles à créer en 2014 cette société.

Chung, Hwang et Song proposent des meubles designs, sous des collections aussi originales qu'inattendues. Devenue une marque unique en son genre qui attire l'attention de nombreux producteurs de séries télévisées et un public de plus en plus large, JacksonChameleon ambitionne désormais de concurrencer les grandes marques internationales de l'ameublement design.





© JACKSONCHAMELEON