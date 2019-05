La nouvelle version de la comédie musicale « Grease » est jouée à partir d’aujourd’hui au D-Cube Arts Center à Séoul.





Cette pièce traite du rêve, de la passion et de l’amour des jeunes Américains des années 50. En Corée du Sud, depuis sa première représentation dans le pays en 2003, elle a été beaucoup appréciée pendant plus de 10 ans.





La version 2019 de l’œuvre est une combinaison de nouveauté et de rétro. L’ensemble de la pièce dont le scénario, la musique, la mise en scène et les costumes a été modifié et complété.





Les personnages soit trop passifs soit trop exagérés sont devenus plus réalistes : ils grandissent en réfléchissant aux préoccupations de leur réalité. Les chansons pop des années 50 ont été adaptées à un style plus à la mode. Les vidéos en LED et les ouvrages installés sur la scène représentent le rétrofuturisme qui est une tendance dans les arts créatifs influencée par le futurisme dans les années 50 et 60.





Date : du 30 avril au 11 août 2019

Lieu : D-Cube Arts Center à Séoul

Site : http://www.d3art.co.kr/