Le Centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjeong à Daejeon présentera une pièce spécialement planifiée à l'occasion de la Journée des enfants qui correspond au 5 mai.





Intitulé « Jik-nyeo et Gyeon-u », ce spectacle est basé sur le conte traditionnel « Gyeon-u et Jik-nyeo ». Jik-nyeo est une petite-fille du Seigneur du ciel. Elle est travailleuse et très bonne en tissage. Il la marie avec Gyeon-u qui garde les bœufs. Plongés dans le bonheur, les jeunes mariés négligent leur travail au point d'indigner le Seigneur du ciel. Il les sépare par la voie lactée et leur permet de se rencontrer seulement une seule fois par an, le 7e jour du septième mois lunaire. Incapables de se retrouver même ce jour-là à cause de la galaxie qui les divise, des corbeaux et des pies leur viennent en aide et forment un pont pour les deux amoureux.





L'orchestre du centre représentera cette histoire belle et triste avec la musique traditionnelle coréenne.





Date : du 2 au 5 mai 2019

Lieu : Centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjeong, à Daejeon

Site : https://www.daejeon.go.kr/kmusic/