Paul Potts à Suwon

Le ténor britannique Paul Potts donnera le 7 mai un concert à l’occasion de la Journée des parents au Centre d’arts de Gyeonggi, à Suwon. Il s’agit de la dernière représentation de sa tournée qu’il a effectuée en Corée du Sud, après celle en Europe.





Paul Potts, qui était employé dans une entreprise de téléphonie mobile, est devenu un célèbre chanteur professionnel grâce à l’émission de télé-crochet « Britain's Got Talent », dont il est sorti vainqueur.





Lors de ce concert monteront sur scène à ses côtés la soprano Ahn Ae-sil, le saxophoniste Andre Hwang et Vera String Quartet, ainsi qu’un orchestre et une chorale composés d’enfants et d’adolescents.





Date : le 7 mai 2019

Lieu : Centre d’arts de Gyeonggi à Suwon

Site : http://www.ggac.or.kr/