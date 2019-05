Les Misérables en concert

Cette année, la comédie musicale « Les Misérables » fête le 40e anniversaire de sa première représentation à Paris en 1980. A cette occasion, 28 acteurs français qui y ont participé viennent en Corée du Sud pour proposer un concert composé d’extraits de la pièce.





La comédie musicale « Les Misérables » est une adaptation du roman éponyme de Victor Hugo par Alain Boublil, Jean-Marc Natel et Claude-Michel Schönberg. En 1985, la version anglaise adaptée par le producteur britannique Cameron Mackintosh a été présentée à West End pour connaître un succès foudroyant. Puis elle a été traduite en 22 langues pour devenir l’une des plus célèbres comédies musicales au monde en attirant plus de 70 millions de spectateurs dans 44 pays.





Accompagnés d’un orchestre de 40 exécutants, les acteurs portant des costumes qui représenteront l’atmosphère sombre de la société française du 19e siècle interpréteront des airs célèbres de la pièce.





Date : du 8 au 12 mai 2019

Lieu : Grand Peace Palace de l’université Kyunghee, à Séoul

Site : https://khugpp.khu.ac.kr/