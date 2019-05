Fin des dérogations américaines sur l’importation de brut iranien

© YONHAP News

L’administration américaine est sur le point de mettre fin aux exemptions de sanctions imposées à huit pays, dont la Corée du Sud qui achètent du pétrole à l’Iran. Ceci afin d’augmenter la pression sur le pays du Proche-Orient. Et pour cela Washington a récemment annoncé qu’il n’offrirait plus de dispenses à ses sanctions, accordées en novembre dernier et qui vont expirer au début du mois de mai, à tout pays importateur de pétrole iranien.

Pour la Corée du Sud, cela est une très mauvaise nouvelle. Car Séoul importe 100 % de son pétrole de l’étranger. Et dans le cas de l’Iran, même si le pays perse ne représente pas une part importante dans ses importations de brut, celui-ci paye ses factures pour les produits sud-coréens qu’il achète avec son pétrole. Ce qui est très avantageux pour la Corée du Sud par rapport à d’autres pays.

Pour l’instant, compte tenu de l’offre excédentaire à de pétrole, la Corée du Sud peut se passer sans problème du brut iranien et la décision américaine n’aura pas de graves conséquences pour l’économie du pays. Mais il devra certainement le payer comptant, et donc cela va entraîner des coûts en plus, car le pétrole est principalement négocié sur le marché à terme.