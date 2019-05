Début : 1996





Position est un duo composé de Yim Jae-uk et Ahn Jeong-hun. Il a fait ses débuts en 1996 avec son premier album intitulé « Love Without Regrets ». La chanson phare éponyme de l’opus a connu un grand succès.





L’année suivante, le groupe a sorti son 2e album « Wine & Tears » dont « Summer Time » a beaucoup été apprécié par le public. Il a continué à présenter des disques en 1998 et 1999, intitulés respectivement « Feel So Good » et « Blue Day ».





En 1999, Ahn a quitté le groupe et, depuis, Yim mène des activités en solo sous le nom de « The Position ». Au début des années 2000, il a repris plusieurs chansons japonaises. L’une d’entre elles, « I Love You », est le seul tube de Position qui s’est placé au sommet des classements musicaux.





Il a également fait son apparition dans plusieurs émissions télévisées telles que « King of Mask Singer », « Flaming Youth » et « Two Yoo Project - Sugar Man ».





Love Without Regrets (album, avril 1996)

Wine & Tears (album, mars 1997)

Feel So Good (album, avril 1998)

Blue Day (album, octobre 1999)

The Romanticist (album, mars 2002)

On The Road (album, mars 2003)

Elegy (album, février 2007)

Spring Expectation (mini-album, mars 2013

In Hongdae (single, septembre 2013)