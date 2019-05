Les chansons pour les travailleurs

Comme dans les autres pays du monde entier, la Corée du Sud célèbre aujourd’hui, le 1er mai, la Journée internationale des travailleurs. Elle représente les efforts pour protéger les droits et renforcer le bien-être de tous les travailleurs.





Jadis, les jours fériés n’existaient pas pour la plupart des Coréens : ils travaillaient du lever au coucher du soleil, toute la semaine. Heureusement, ils prenaient congé chaque fois qu’ils le pouvaient. Par exemple, ils se reposaient quand il pleuvait, quand il faisait trop chaud ou trop froid, quand ils étaient trop fatigués... Même s’il n’y avait pas de journée de congé officielle, les anciens Coréens prenaient souvent des pauses et s’encourageaient les uns les autres en chantant ensemble.





Si, de nos jours, nous jouissons d’une vie plus aisée et plus confortable que nos ancêtres, nous passons chaque jour une ou deux heures sur des voies express encombrées ou dans des bus bondés, et abandonnons les soirées en famille ou entre amis pour finir des travaux supplémentaires... Il nous faudrait aussi des chansons qui puissent nous encourager.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Le chant de Yongdure » interprété au chant par Choi Jang-gyu en compagnie des membres de l’Association de préservation des chansons traditionnelles de Goyang

2. « Le chant des pêcheurs de l’île de Geomun » interprété au chant notamment par Jeong Gyeong-yong

3. « Arirang du radeau » interprété au chant notamment par Kim Nam-gi et Kim Gil-ja