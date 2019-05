La famille et le mariage en Corée du Nord

© KBS

En Corée du Sud, mai est souvent considéré comme le mois de la famille : le 5 mai est en effet le jour des enfants, le 8 mai celui des parents, le 11 celui des mamans non-mariées et le 21 le jour des couples mariés, etc. Que signifie le mot « famille » au nord du 38e parallèle ?





« En Corée du Nord, le mot « famille » recouvre deux concepts différents. Tout d’abord, une famille « traditionnelle », liée par les liens du sang, est constituée des parents et de leurs enfants non-mariés. Mais le régime insiste plus sur le second concept, celui de la famille « socialiste », dans laquelle le père est le dirigeant suprême de la nation, la mère est le Parti, et leurs enfants sont le peuple. Le leader se fait ainsi appeler « le cher père », tandis que l’épithète de « mère » est souvent adjointe au Parti. Toute la société nord-coréenne est ainsi vue comme une seule grande famille. Sans les parents, les enfants ne peuvent pas exister. Le régime explique ainsi à la population qu’elle doit montrer amour et loyauté envers le dirigeant et le Parti, tels des enfants qui doivent respecter leurs parents et les servir avec dévotion », raconte Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification. Récit.