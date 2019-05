Ma Vie Dorée (7) 잘 돼가요?

*Dialogue de la onzième semaine

신해자: 오빠!

Shin Hae-ja : Oppa !

서태수: 응, 해자야.

Seo Tae-soo : Oui, Hae-ja.

신해자: 우와, 양복 입은 거 보니까, 옛날 생각나네요.

Shin Hae-ja : Ouah, le fait de vous voir en costume,

ça me rappelle le passé.

잘 돼가요?

Tout va bien ?

서태수: 응, 뭐...

Seo Tae-soo : Ouais, comme ça.

*Expression à retenir

잘: adverbe, bien

→ 잘 안 들려요Je n’entends pas bien

되다: verbe auxiliaire du passif, devenir

→ 걱정이 되다 s’inquiéter, être inquiétant

-가: verbe auxiliaire 가다 aller (en) V-ant

→ 그는 통증이 심해져 가요 son mal va en s’empirant

-요: suffixe qui marque un degré de politesse

→ 잘 돼가요? Tout va bien ?





*Vendredi 8 mars

Résumé de l’histoire

Après que 지안 est partie vivre dans sa nouvelle famille, 서태수, son seul et unique père, est profondément fâché contre sa femme 양미정 d’avoir, non seulement commis un mensonge, mais en plus, de ne pas avoir avoir avoué sa faute. En attendant, 지안 se sent complètement étrangère dans ce nouveau cadre de vie. Elle ne retrouve rien au fond de sa mémoire et son père et sa mère lui restent totalement étrangers. Heureusement, son grand frère, 도경 est très attentif et remplit sincèrement son rôle d’aîné qui a enfin retrouvé sa petite sœur. Mais, un jour, 지안 lui montre une petite cicatrice qu’elle a l’orteil et qu’elle s’était faite lorsqu’elle était toute petite en marchant sur du verre brisé. 도경 lui dit qu’il n’a aucun souvenir de cet incident, qu’elle a dû se faire cela plus tard. 지안 est pourtant sûre d’elle, sa mère le lui a assez souvent répété. Elle retourne donc chez ses parents pour retrouver les photos qui sont dans l’album de famille, mais elles ont disparu. Elle est alors persuadée que ce n’est pas elle la fille biologique de 최재성 et de 노명희, c’est 지수. La seule personne à qui elle peut en parler, c’est 도경 qui est, bien sûr, sous le choc...









À retenir

- Le frère aîné d’une femme, et l’appellation intime utilisée par une femme envers

un homme plus âgé 오빠

- La sœur aînée d’une femme, et l’appellation intime utilisée par une femme envers

une femme plus âgée 언니

- Le suffixe 야 accolé au prénom pour exprimer un degré d’affection

- La forme familière pour dire oui, ouais 응

- Le costume 양복 (양 occident, 복 costume). Le 한복, le costume traditionnel

coréen.

- Le verbe 입다 porter un vêtement, être vêtu

- L’abréviation de 것, 거 le fait de

- Le verbe voir 보다

- Le suffixe -니까 marque la cause comme, puisque

- Le passé, autrefois 옛날

- Se souvenir, se remémorer 생각(이) 나다

- Le suffixe 네 qui exprime une forme d’intimité et qui se rajoute après le radical du

verbe ou de l’adjectif

- Le suffixe -요 qui marque un certain degré de politesse

- Explication de l’expression de la semaine 잘 돼가요?

- La forme contractée de 무엇, 뭐 comme ça





Répétition de l’expression de la semaine

Tout va bien ? 잘 돼가요?