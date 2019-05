Le jardin secret du palais de Changdeok

ⓒ Getty Images Bank

Nous partons tout droit pour un superbe voyage dans le cœur du palais de Changdeok, qui a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1997. Situé au centre de Séoul, ce trésor architectural dont le nom signifie « le palais aux vertus prospères » est considéré comme étant le premier palais de la dynastie Joseon, construit à la fin du 14e siècle.





ⓒ YONHAP News

Il cache en son sein un jardin secret appelé « Biwon » en coréen. Il n’était secret que dans le sens où seule la famille royale y avait accès. Bien évidemment, les impératrices allaient s’y relaxer accompagnées de leur suite, mais c’était un lieu privé qui n’était accessible qu’à un nombre restreint de personnes. Dans ce jardin, on trouve une faune et une flore vivant et s’épanouissant paisiblement, loin de la cohue de la ville, bien que ce jardin soit au cœur de la capitale. Les nombreux arbres protègent la nature du bruit et des perturbations extérieures.





ⓒ Getty Images Bank

Pour s’y rendre : descendre à la station Anguk, sortie 3, sur la ligne 3 du métro de Séoul. L’entrée du palais est à 3 000 wons (2,30 euros environ), et celle du jardin secret est à 5 000 wons (moins de 4 euros), et le guide est inclus car l’accès au jardin ne se fait qu’accompagné.

A noter que le palais est fermé le lundi. Bonne visite !