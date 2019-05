La Fed maintient ses taux inchangés

ⓒYONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés. A l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) tenue le 30 avril et le 1er mai à Washington, elle a annoncé avoir décidé de maintenir ses taux dans la fourchette de 2,25 % à 2,5 %. Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Lee Ju-yeol, a affirmé que cette décision était prévue.





Pour justifier ce gel, la Fed a expliqué que le marché de l'emploi se porte bien, que l'activité économique progresse à un rythme solide et que la hausse des prix reste aux alentours de 2 %, le niveau cible fixé par l’institution. La banque centrale américaine a notamment insisté sur le faible niveau d'inflation. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son comité monétaire, elle a indiqué que le taux d'inflation global se situe sous la barre des 2 %, hors prix alimentaires et énergétiques. Et d’ajouter qu'étant donné l'évolution de l'économie mondiale et des marchés financiers ainsi que la faible pression inflationniste, elle adopterait une attitude de « patience » dans les ajustements des taux à venir. Ces propos ont suscité chez certains l’espoir d'une baisse prochaine des taux américains. Mais le président de l'institution, Jerome Powell, a balayé cette perspective en affirmant que la faiblesse de l'inflation était la conséquence de facteurs « temporaires ».





Le maintien des taux de la Fed intervient au moment où l'économie sud-coréenne connaît un ralentissement. La Banque de Corée (BOK) a annoncé le 25 avril que le PIB réel de la Corée du Sud avait connu une croissance négative de 0,3 % au premier trimestre 2019 par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus bas jamais atteint depuis le quatrième semestre 2008 où il avait reculé de 3,3 %.





La BOK a révisé à la baisse sa prévision de croissance économique pour cette année à 2,5 %, contre 2,6 % initialement prévu, tout en précisant que ce niveau pourrait être atteint si le pays déploie des efforts considérables. Les autres principales institutions financières, domestiques ou étrangères, sont encore plus pessimistes. Elles misent sur une croissance de 2,1 % à 2,2 %.





Dans cette situation, des voix s'élèvent pour demander au gouvernement des mesures d'urgence visant à relancer l'activité économique du pays. L'exécutif a récemment proposé un budget supplémentaire qui s’élève à 6 700 milliards de wons, l’équivalent de 5,2 milliards d’euros. Certains soulignent la nécessité pour la banque centrale du pays du Matin clair d’abaisser les taux d'intérêt.





Le gel des taux de la Fed, le deuxième cette année après celui de mars, offre une grande marge de manœuvre à la BOK quant aux ajustements de ses taux d'intérêt. En effet, jusqu'à présent, les relèvements successifs des taux américains l’avaient découragé d'abaisser ses taux en dépit du ralentissement de la croissance. Pour l'instant, Lee Ju-yeol souligne que l’institution n'envisage pas de réduire ses taux. Mais la pression en ce sens devrait s'accentuer, d'autant plus que le taux d'inflation reste proche de zéro et que l'activité économique continue de se contracter.