Naruhito devient le nouvel empereur du Japon

Le président sud-coréen Moon Jae-in a envoyé le 1er mai un message de félicitations à l’empereur japonais Naruhito, qui a officiellement accédé au trône du chrysanthème ce jour-là. Le locataire de la Cheongwadae a espéré que le nouveau souverain du Japon favorisera le développement amical des liens avec son pays. Il a également adressé une lettre au désormais ex-empereur Akihito, qui a abdiqué la veille. Dans cette missive, il a remercié l’homme de 85 ans pour avoir contribué à améliorer les relations bilatérales.





En août 2016, Akihito avait annoncé son souhait d'abdiquer en raison de son âge avancé et de son état de santé. Le 30 avril, il a quitté le trône impérial et, le lendemain, son fils aîné lui a officiellement succédé pour devenir le 126e empereur du Japon. Lors d’une rencontre avec les représentants du peuple nippon, dont le Premier ministre Shinzo Abe, qui a suivi la cérémonie d’intronisation, le nouvel empereur s'est engagé à « agir conformément à la Constitution » et à « remplir ses obligations de symbole de l’Etat et de l’unité du peuple ». Il a ensuite affirmé « espérer de tout son cœur le bonheur du peuple, le développement de l'Etat et la paix du monde ».





Toutefois, Naruhito n'a pas exprimé sa volonté de défendre la Constitution pacifique du Japon, alors que son prédécesseur s'y était engagé lors de son intronisation en janvier 1989. La loi fondamentale nipponne stipule que le pays renonce à jamais à la guerre et à la force armée comme moyen de résoudre les différends internationaux, et qu'il ne dispose pas de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Cependant, Shinzo Abe a promis de faire du Japon un « Etat normal » et, pour ce faire, prône la révision de la Constitution pour y inscrire la reconnaissance des forces d'autodéfense en tant qu'armée.





L’empereur du Japon ne dispose pas de pouvoir politique. Pourtant, son rôle de symbole de l'Etat et de l'unité du peuple japonais, tel qu’inscrit dans la Constitution, n'en est pas moins important.





L'ascension de Naruhito au trône impérial marque l'ouverture d'une nouvelle ère, baptisée « Reiwa », qui signifie « belle harmonie ». Elle suscite des attentes non seulement au Japon mais aussi chez les pays voisins. Il est né en 1960, soit après la fin de la Seconde guerre mondiale. Il pourrait donc adopter une attitude plus souple et plus libre par rapport aux événements du passé. Son père avait rendu visite à des pays ayant connu l'occupation nipponne et exprimé « de profonds remords » à leur égard. Cependant, il ne s'était pas rendu en Corée du Sud et n'avait non plus présenté ses excuses aux victimes coréennes. D'où un jugement mitigé sur sa démarche auprès des ex-colonies japonaises.





Au moment où la droitisation du gouvernement Abe inquiète de plus en plus et que les relations entre Séoul et Tokyo continue de s'envenimer, beaucoup sont curieux de savoir si le changement d'empereur dans l’archipel pourra réellement ouvrir l'ère de la « belle harmonie » pour les pays de son entourage aussi.