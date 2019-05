La partie sud de la JSA est de nouveau ouverte au public

ⓒKBS News

La « zone de sécurité commune » (JSA), située dans le village de la trêve de Panmunjom, a été partiellement rouverte au public le 1er mai, après six mois de fermeture. Cette zone accueillait des touristes sud-coréens ou étrangers avant d’être provisoirement fermée en octobre dernier, et ce afin d'effectuer les opérations de déminage et d'autres préparatifs en vue de la rendre accessible aux populations des deux Corées. Mercredi, les autorités sud-coréennes ont de nouveau autorisé les visites dans la partie sud de cette zone.





Des espaces plus nombreux sont désormais accessibles aux visiteurs, dont notamment la passerelle sur laquelle le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont promenés côte à côte lors de leur premier sommet tenu le 27 avril 2018. Ce pont pour piétons avait été construit par la Commission des nations neutres pour la surveillance, peu après la signature de l'armistice, pour permettre de traverser les terrains marécageux. En outre, le pin que les deux leaders ont planté ensemble pour célébrer le sommet historique est également accessible au public. La stèle qui s’y trouve porte l'inscription « La paix et la prospérité ont été plantées », suivie de leurs signatures.





Le ministère sud-coréen de la Défense a espéré que l’ouverture de ces endroits permettra aux visiteurs de ressentir la paix qui y règne et de constater la réduction des tensions militaires dans la péninsule coréenne.





La JSA est une zone neutre créée en 1953 sur la zone de démarcation militaire. Elle s'étend sur 800 m d'est en ouest et sur 600 m du nord au sud. Elle se situe à 62 km de la capitale sud-coréenne Séoul, et à 10 km de la ville nord-coréenne de Gaeseong. A l'origine, c'était un petit village isolé qui abritait quelques fermes seulement. C'est en 1951, durant la guerre de Corée, qu'il a commencé à attirer l'attention du monde entier en accueillant les pourparlers d'armistice entre grandes puissances. C'est également ici que l'armistice de la guerre de Corée a été signé deux ans plus tard. Plus précisément, le bâtiment en bois construit pour la cérémonie de signature se trouve à 1 km de l’actuelle JSA.





Le comité d'armistice militaire se réunissait également dans cette zone. Depuis la tenue des pourparlers préliminaires entre les Croix-Rouge des deux Corées en septembre 1971, elle est devenue un lieu de contact et de rencontre entre le Sud et le Nord.





Initialement, les membres du comité d'armistice militaire pouvaient circuler librement à l'intérieur de la JSA. Les choses ont changé en 1976, après la tuerie de deux officiers américains par des soldats nord-coréens dans cette zone. Depuis, le marquage de la frontière a été mis en place. Des postes de garde avec des soldats armés de revolvers ont été installés de part et d’autre.





Aux termes de l'accord militaire signé le 19 septembre 2018, les deux Corées se sont engagées à démilitariser la JSA et à permettre la libre circulation entre les parties nord et sud. Fin octobre, elles ont fini d’en retirer les postes de garde, les militaires et les armes à feu et d'installer un nouveau poste de garde de chaque côté. Dans le cadre du processus visant à assurer la liberté de circulation dans la zone, les visites de touristes ont été provisoirement suspendues. Dans un contexte où les discussions bilatérales sur ce dossier marquent le pas, Séoul a décidé de rouvrir uniquement la partie sud aux visiteurs. Pour participer à ces visites, les sud-Coréens peuvent faire la demande sur le site du Service national du renseignement (NIS), et les étrangers doivent s'inscrire via des agences de voyage agréées.