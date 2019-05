Infraware, un des principaux fournisseurs de logiciels bureautiques sud-coréens

© Infraware

Depuis sa création en 1997, la société informatique Infraware développe des logiciels bureautiques. Aujourd’hui, son produit phare est le logiciel de bureau Polaris Office, un produit préinstallé sur environ 1 milliard de smartphones fabriqués par des fabricants mondiaux, notamment Samsung, LG, HTC et Huawei. Ce logiciel permet à ses utilisateurs de stocker, d’ouvrir et de modifier des documents de divers formats sur des appareils mobiles tels que des smartphones et des tablettes, n’importe où et quand ils veulent.





Il faut en effet savoir qu’avec le développement des TIC, les gens doivent souvent écrire et éditer des documents en dehors de leurs bureaux à l’aide d’appareils mobiles tels que des smartphones et des tablettes. Ils doivent aussi travailler sur différents formats de bureau, tels que Microsoft Office, le traitement de texte coréen Hangul ou des fichiers HWP et PDF. Mais cela n’est pas toujours possible selon le logiciel que vous avez sur votre appareil. Mais en utilisant Polaris Office, il est possible de le faire facilement et en plus gratuitement. Cela car Infraware a utilisé le même moteur pour développer des logiciels pour les appareils mobiles et les PC, contrairement aux autres entreprises qui développent généralement une suite bureautique pour PC, puis créent une version mobile séparément. De ce fait, la solution de bureau mobile multiplateforme d’Infraware est parfaitement compatible à tous les types de documents. Rien de surprenant donc que de grandes entreprises internationales lui accordent une attention particulière.