© Getty Images Bank

En Corée du Sud, le 5 mai est la journée des enfants. Ce jour-là, les parents consacrent la grande majorité de leur temps à leurs enfants, et par la même occasion ouvrent facilement leur porte-monnaie pour leur faire plaisir. Profitant de cette aubaine, le secteur de la vente au détail local cible donc ce qui est appelé l’« argent des huit poches » ou encore des huit fonds.

En fait, ces huit poches ou fonds correspondent à huit catégories de personnes dans la famille, les parents bien sûr, mais aussi les grands-parents, les oncles et les tantes. C’est-à-dire, tout ceux qui sont prêts ou disposées à ouvrir leur porte-monnaie pour faire plaisir à un enfant de la famille.

Ce phénomène des « huit poches » est un phénomène récent dans le pays. Il est apparu suite au taux de natalité chroniquement bas du pays. Par rapport à il y a 20 ans, le nombre de nouveau-nés en Corée du Sud a diminué de moitié. Ce qui fait qu’aujourd’hui de nombreux parents ont généralement un seul enfant et concentrent toutes leurs ressources sur lui. Mais pas seulement les parents, bien souvent les proches sont aussi désireux de dépenser de l’argent pour le soutenir.

Surfant sur cette tendance, le marché des biens pour enfants a doublé ces dernières années, passant de 1 200 milliards de wons en 2009 à 2 200 milliards en 2015. Et l’année dernière, ce chiffre a même dépassé les 4 000 milliards, soit environ 3,6 milliards de dollars. Et même si les gens choisissent d’avoir moins d’enfants, les marchés pour les nourrissons et les enfants se développent rapidement.

Attention tout de même aux excès. Bien sûr, c’est bien de montrer son amour aux enfants et de les soutenir. Mais trop d’affection peut nuire à leur croissance. Et lorsque les parents ou les proches choisissent un produit en particulier pour un enfant, il est nécessaire de se demander s'il en a vraiment besoin avant de l’acheter.