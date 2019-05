Nouvelle ère impériale au Japon et futures relations sud-coréano-japonaise

© YONHAP News

Le nouvel empereur du Japon, Naruhito, qui a succédé à son père Akihito est monté sur le trône le 1e mai dernier, ouvrant en même temps une nouvelle ère. Depuis l’ère Meiji qui a débuté au 19e siècle, le Japon a pour tradition de donner un nom particulier pour décrire une certaine période de l’histoire. Dans ce schéma donc, il a officiellement embrassé la nouvelle ère Reiwa, qui signifie « belle harmonie », et Naruhito est devenu le 126e empereur de l’archipel.

De son côté, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, est aussi déterminé à lancer cette nouvelle ère de la meilleure façon possible et redonner au pays sa gloire d’antan. Et pour y arriver, ce dernier est prêt à tout, comme par exemple réformer l’OMC. Cela car le mois dernier, l’organisation internationale a déclaré que l’interdiction de la Corée du Sud de ne pas importer des produits de la mer japonais ne constituait pas une restriction commerciale injuste. Malheureusement, cette situation entre les deux, si elle se poursuit, pourrait détériorer un peu plus les relations qui sont déjà tendues entre les deux pays.