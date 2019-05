Park Jin-young devient le plus riche propriétaire d’agence de divertissement en Corée du Sud

ⓒ KBS News

Le patron du label JYP Entertainment vient de dépasser le propriétaire de SM Entertainment en termes de fortune. La valeur des actions de Park Jin-young, qui détient 17,8 % de toutes les actions de la société, s’élève à environ 160 millions de dollars.

Le patrimoine en actions de Lee Soo-man, qui est à la tête de SM Entertainment, atteint environ 156 millions de dollars. Ce sont les données publiées par le site Chaebeol.com, spécialisé dans les conglomérats sud-coréens, appelés « chaebeol ».





SM a longtemps maintenu son statut de numéro 1 dans l’industrie du divertissement avant d’être détrôné par JYP, qui a donné naissance aux girls band TWICE et ITZY. Quant à YG Entertainment, dont l’image est gravement entachée à la suite du scandale Seung-ri mêlant prostitution, sexe et drogue, il s’est contenté de la 3e place.





Jouissant d’une excellente réputation, JYP Entertainment est la seule agence dont la capitalisation boursière dépasse le seuil des 1 000 milliards de wons chez nous.