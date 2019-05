Jimin de BTS est l’idole la mieux reconnue chez les garçons

ⓒ YONHAP News

Jimin maintient depuis quatre mois le titre de membre d’un boys band le plus beau et le plus charmant.





C’est le résultat du mois d’avril publié par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a analysé plus de 141 millions de données.





Le niveau de reconnaissance des membres de groupes d’idoles est évalué en tenant compte de plusieurs éléments comme le nombre de participants, l’influence sur les médias, la capacité de communication, etc.





Le membre des Bangtan Boys a vu sa notoriété en tant que valeur progresser de 21 % en avril par rapport au mois précédent. Qualifié de magnifique, parfait et beau, ce jeune artiste âgé de 23 ans bénéficie de 92 % de retours positifs.