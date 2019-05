Le paiement sur mobile discrimine les seniors en Chine

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, le paiement sur mobile a le vent en poupe dans divers domaines tels que les restaurants, les marchés et même les taxis. De nombreux commerçants privilégient ce mode de règlement notamment en raison du moindre risque de recevoir de faux billets, et la possibilité de la réduction des employés.





Le revers de la médaille, ce phénomène exclue les personnes âgées qui ne sont pas habitués à se servir de ce système numérique. En effet, parmi les Chinois âgés de plus de 60 ans, seulement 8 % savent régler leur achat via leur téléphone portable. Néanmoins, certains marchands acceptent uniquement cette façon de paiement. Les seniors se voient alors fréquemment refusés de payer en espèces sonnantes et trébuchantes lorsqu’ils font les courses.





Face à cette situation, les autorités ont mené des contrôles sur les boutiques et ont rappelé que le rejet du paiement en monnaie était interdit.