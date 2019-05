Les métiers de moins en moins sexués au Japon

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, les frontières sexuelles s’estompent petit à petit sur le choix d’une profession. Un changement d’autant plus étonnant que le pays est souvent considéré comme très conservateur à propos des rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes.





Par exemple, les firmes de logistique embauchent plus d’employées féminines. Ces dernières conduisent des poids lourds et déchargent des colis tout comme leur collègues du sexe opposé. Ce phénomène est salué par les clients qui se sentent plus rassurés par la visite des livreuses à domicile.





Quant aux Japonais, ils s’engagent davantage dans les domaines jusqu’à présent réservés aux femmes, en devenant stylistes ongulaires ou stewards.





Si l’archipel se dirige vers la mixité dans le monde de travail, c’est parce qu’il pâtit de manque de personnel lié à son dépeuplement. Le secteur de la distribution et de la prestation de service est particulièrement frappé.