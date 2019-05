Les motos gagnent en popularité chez les Pakistanaises

ⓒ KBS News

Au Pakistan où la majorité de la population est musulmane, les femmes sont soumises à beaucoup de contraintes dans la vie quotidienne.





Or, un nouveau vent souffle récemment sur cette société conservatrice. De plus en plus de Pakistanaises font un choix de se déplacer en moto sans être dépendantes des membres masculins de la famille.





Dans ce changement, une association féministe « Pink Riders », les cyclistes roses en français a joué un rôle crucial. Elle fait la promotion de l’utilisation des bécanes auprès des femmes et organise une formation à la conduite. Jusqu’à présent, plus de 700 motocyclistes y ont appris à dompter ces véhicules à deux roues.