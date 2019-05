Festival culturel du thé sauvage de Hadong 2019

Un festival ayant pour thème le thé sauvage se déroulera du 10 au 13 mai à Hadong dans la province de Gyeongsang du Sud.





Hadong est la première ville sud-coréenne où on a cultivé du thé il y a 1 200 ans. Cette manifestation a pour but de faire connaître l’excellence du thé de la région et de permettre aux visiteurs de découvrir la manière traditionnelle coréenne de préparer et de déguster cette boisson.





Les touristes pourront profiter des programmes liés au thé : cérémonie de thé, exposition de thé et de plats à base de thé, bains de pieds dans le thé vert et concert dans une ancienne maison traditionnelle. Ils pourront également participer à des activités variées comme la préparation du thé, un concours de photographie, de chant, une compétition de mélange de thé et une promenade dans les champs de thé.





Date : du 10 au 13 mai 2019

Lieu : plusieurs endroits à Hadong

Site : http://tour.hadong.go.kr/