Une comédie musicale pour toute la famille sera présentée les 11 et 12 mai au Shinsegae Centum City à Busan.





Il s’agit d’« Un vieil homme avec une bosse sur le visage et un dokkaebi ». Cette pièce est basée sur un conte populaire transmis depuis longtemps, intitulé « Un vieil homme avec une bosse sur le visage ».





L’histoire se déroule autour d’un vieil homme honnête et gentil qui a une bosse sur le visage. Un jour, il s’égare dans la montagne et décide de passer la nuit dans une maison vide. Saisi de frayeur, il commence à chanter. Soudain, un dokkaebi, une sorte de lutin, apparaît et demande d’où viennent ses belles chansons.





Date : les 11 et 12 mai 2019

Lieu : Shinsegae Centum City à Busan

Site : http://www.shinsegae.com/culture/culturemain/cultureintro.jsp