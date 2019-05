La Corée du Nord procède à une série de tirs de « projectiles »

© YONHAP News

La Corée du Nord a procédé au lancement de toute une série de projectiles de diverses portées le samedi 4 mai au matin, des tirs qui ont eu lieu depuis la région de Wonsan, en direction de la mer de l’Est. Si parmi ces « projectiles » - l’expression utilisée par le Ministère sud-coréen de la Défense – se trouve un missile, ce sera alors le premier tir de missile nord-coréen depuis novembre 2017, quand le régime avait mis à feu un engin balistique intercontinental.

Les présidents de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont cependant évité de critiquer la Corée du Nord et ont adopté une attitude très réservée.

« Si les projectiles tirés par le régime sont qualifiés de missiles balistiques, alors ces lancements constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela signifie que les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, ainsi que les relations intercoréennes, vont retourner dans une phase de conflit et de confrontation. Mais Séoul comme Washington maintiennent leur engagement en faveur d’une résolution de la question nucléaire à travers le dialogue. Pour les deux alliés, définir trop rapidement ces projectiles comme des missiles est vu comme peu désirable, parce que cela mettrait fin au cadre actuel des pourparlers », explique Jin Hee-gwan, professeur à l’Université Inje et spécialiste des questions de réunification. Il nous offre son analyse.