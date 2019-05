Les temples bouddhistes en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

Le huitième jour du quatrième mois, selon le calendrier lunaire, les Bouddhistes fêtent la naissance de Bouddha, et ce jour est donc férié. Ce jour est appelé « Bucheonim osin nal » et signifie « le jour de la venue de Bouddha ».





Cette année, Bouddha fête son 2 563e anniversaire, et il n’a pas pris une ride, vous allez voir. Afin de fêter, comme il se doit, la nativité de Bouddha, en ce qui concerne la Corée du Sud, des événements sont organisés, dont le plus connu, le Festival des lanternes de lotus, a eu lieu cette année du 3 au 5 mai. C’est d’ailleurs un festival très ancien puisqu’il a 600 ans, l’âge de la ville de Séoul.

Et bien sûr, en plus de ce festival, pour marquer visuellement ce jour de fêtes, les abords des temples et les temples eux-mêmes sont décorés de lanternes suspendues, de reproductions de Bouddha en différents matériaux colorés et de grande taille.





Le pays du Matin clair compte officiellement 926 temples bouddhistes. Il faut savoir que le bouddhisme est arrivé au pays du Matin clair en 372 de notre ère. Des temples ont donc commencé à faire leur apparition à cette période. Aujourd’hui, ils sont des lieux de recueillement et de visite, et c’est aussi grâce aux dons des touristes et des achats faits sur place que les temples et les moines qui y logent survivent.

Les temples, ici, sont édifiés près d’un ruisseau ou d’un torrent, l’entrée présente donc le pont dit du « Nirvana », puis nous trouvons la descente du cheval qui n’est autre qu’une pierre demandant la descente de son équidé, afin de pouvoir entrer. Ce n’est évidemment plus d’actualité. Se présentent ensuite les piliers des drapeaux qui servent à indiquer à quelle secte se rattache le temple. Puis viennent les quatre portes.





L’enceinte du temple est composée du pavillon de la cloche, des halls du Dharma qui est en fait le lieu de résidence de Bouddha, du hall du Grand Héros qui, lui, est le bâtiment principal. On y trouve aussi les halls de beaucoup d’autres Bouddhas, mais aussi le hall du Sutra qui sert de bibliothèque et de lieu de conservation des textes bouddhiques. Vous vous doutez qu’il existe énormément de halls et que nous ne pouvons tous les citer.

Pour finir, en plus d’une architecture magnifique, les temples sont ornés de splendides peintures : elles servent à la transmission des enseignements.

Si vous souhaitez visiter quelques beaux temples, nous ne pouvons que vous conseiller Bongeunsa à Séoul, Bulguksa à Gyeongju, ou encore Beomeosa et Haedong Yonggungsa à Busan, dont le dernier se trouve en bord de mer.





