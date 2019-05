Sioen, le plus adulé des chanteurs belges en Corée du Sud

Frederik Sioen, plus connu sous son nom de scène Sioen, est originaire de Gand, une ville historique belge surnommée « le Manhattan du Moyen-âge ». En 2010, ce chanteur est devenu, par le plus grand des hasards, une star en Corée du Sud. Depuis lors, il se rend régulièrement dans sa « seconde patrie », à plus de 8 000 km de son pays natal.





ⓒ Prise par Lee Seula

C’est à Séoul que Sioen a dévoilé pour la première fois son nouvel opus officiel, intitulé « Messages of Cheer & Comfort » et porté par le single « Little Girl ». A l’occasion de la sortie de ce nouvel album, le chanteur belge organise le 12 mai un concert solo dans le quartier de Hongdae, berceau de la musique indie sud-coréenne. « Hongdae » est d’ailleurs le morceau titre de son album « Man Mountain » sorti en 2015.





ⓒ Prise par Lee Seula

Par ailleurs, Sioen s’est récemment inscrit à l’institut de langue coréenne à l’université Sogang, située tout près du quartier Hongdae. Il espère un jour pouvoir exprimer sa gratitude à ses fans du pays du Matin clair en coréen.





ⓒ Prise par Lee Seula