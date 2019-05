« Map of the soul: Persona », 6e mini-album de BTS

BTS a fait un grand retour le 12 avril avec son nouvel EP intitulé « Map of the soul : Persona ». Cet album est composé de sept chansons dont le morceau phare « Boy With Love ».





Depuis, le boys band sud-coréen ne cesse d’établir de nouveaux records en Corée du Sud comme à l’étranger. En effet, le record a commencé même avant la sortie de ce nouvel album. Plus de 1,3 million d’exemplaires ont été précommandés le premier jour.





Le dévoilement du nouveau disque du septuor n'est pas passé inaperçu. Car ce dernier a donné sa première prestation de « Boy With Love » sur le plateau de la célèbre émission SNL, diffusée sur la chaîne américaine NBC.





Il a fallu seulement 34 heures pour que ce clip atteigne le seuil des 100 millions de vues sur YouTube, qui en fait la vidéo la plus rapide à dépasser ce chiffre. Ensuite, le disque « Map of the soul : Persona » s’est hissé au sommet du Billboard 200. Ainsi, le boys band sud-coréen a dominé ce classement des meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis pour la 3e fois en moins de 11 mois.





Pour couronner le tout, BTS a réalisé une consécration double aux Billboard Music Awards 2019 en remportant les prix du meilleur duo/groupe et du meilleur artiste social, une première pour un artiste sud-coréen !





Le 6e mini-album des Bangtan Boys est d’autant plus spécial grâce à la collaboration avec plusieurs artistes de renommée internationale, comme la chanteuse américaine Halsey et le célèbre auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran.