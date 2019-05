L’amour parental

Nombreux sont ceux qui essaient de protéger l’environnement en réduisant leur consommation de plastique, sauver des animaux en danger, défendre les droits des personnes âgées ou handicapées. Ils ne font tout cela ni pour gagner de l’argent ni pour se faire un nom. Lorsqu’on leur demande ce qui les motive à consacrer leur temps et leur énergie à de telles activités, beaucoup d’entre eux répondent qu’ils le font pour faire de ce monde un lieu meilleur pour leurs enfants.





A l’époque où les soins de santé n’étaient pas largement disponibles, l’une des principales préoccupations des parents était d’élever leurs enfants en bonne santé et en toute sécurité. Bien sûr, il fallait aussi les nourrir et les habiller. Lorsque le monde a commencé à changer et que la modernisation du pays a été enclenchée avec l’abolition du système de classes sociales, les parents coréens souhaitaient offrir une bonne éducation à leurs enfants même s’ils devaient donner tout ce qu’ils avaient. Et de nos jours, de plus en plus de parents veulent que la société soit plus juste et plus égalitaire pour que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités.





Les enfants oublient facilement l’amour et les sacrifices de leurs parents. C’est pourquoi les aînés disent souvent aux jeunes qu’ils ne comprendront ce que leurs parents ont fait pour eux qu’une fois qu’ils auront leurs propres enfants.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Une prière pour un beau monde » interprété au chant par Kang Kwon-sun

2. « Hoeshimgok » ou « Le chant de la repentance » interprété au chant par Kim Yeong-im

3. Un extrait du pansori « Shimcheongga » ou « Le chant de Shim Cheong » interprété au chant par Kim Su-yeon